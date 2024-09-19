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ФСБ пресекла деятельность ОПГ, организовавшей транзит африканцев через РФ в ЕС

Задержаны пять членов банды и ее организатор - гражданин Нигерии, преподававший в РУДН

ФСБ пресекла деятельность ОПГ, организовавшей транзит африканцев через РФ в ЕС
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Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ объявила о задержании членов группировки, занимавшейся организацией транзита жителей Африки через Россию в страны Евросоюза, с 2021 года преступники заработали не менее 60 млн рублей.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Росгвардией в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся за денежное вознаграждение на организации въезда и транзитного перемещения через территорию Российской Федерации в страны Евросоюза выходцев с африканского континента", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Транзит был организован с использованием схем заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми из числа граждан РФ, с последующим получением разрешения на временное пребывание, вида на жительство, а также частных виз с целью оформления долгосрочных статусов пребывания в России.

"По версии следствия, в состав межрегиональной организованной преступной группы входили этнические украинцы, нигерийцы, а также граждане России. Объем преступного дохода в период с 2021 года по настоящее время составил не менее 60 миллионов рублей", - отметили в спецслужбе.

Организатором ОПГ, по версии ФСБ, являлся гражданин Нигерии, занимающий должность старшего преподавателя инженерной академии РУДН им. Патриса Лумумбы.

"В настоящее время организатор и пять активных участников указанной группы задержаны, в отношении них проводятся следственные действия, им избраны меры пресечения", - сообщили в ФСБ.

В рамках возбужденного следствием столичной полиции уголовного дела на территории московского и владимирского регионов проведено 25 обысков и осмотров, а также допрошены более 25 свидетелей.

"Изъят значительный объем миграционных документов, в т.ч. национальные паспорта граждан Нигерии, электронные средства связи и ПЭВМ, а также полученные преступным путем денежные средства. В ежедневниках, мобильных телефонах, компьютерах и планшетах, принадлежащих фигурантам уголовного дела, обнаружены документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность", - заявили в ЦОС.

Кроме того, добавили в ФСБ, "в одном из домовладений во Владимирской области обнаружены и переданы сотрудникам полиции трое российских граждан (уроженцы Московского региона), на протяжении длительного времени незаконно удерживавшихся и эксплуатировавшихся злоумышленниками".

ЕС ФСБ Африка Нигерия
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