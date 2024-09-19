Comedy Club последний раз выйдет в эфир 20 сентября

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Последний выпуск юмористического шоу Comedy Club выйдет в эфир на ТНТ 20 сентября, говорится в сообщении пресс-службы холдинга "Газпром-медиа".

"Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается", - сказал Гарик Харламов, ведущий и креативный продюсер Comedy Club, чьи слова приводятся в сообщении ГПМ. В сообщении холдинга уточняется, что последний выпуск программы выйдет в эфир 20 сентября в 21:00 и начнется с официального заявления Харламова.

Отмечается, что программа выходила в эфир на протяжении 20 телевизионных сезонов и состоит из более 800 оригинальных выпусков. В сообщении сказано, что попрощаться с проектом придут звезды шоу "Женский стендап", телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, актеры шоу "Однажды в России" Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина, экс-резидент клуба и продюсер Okko Гавриил Гордеев, а также генпродюсер Comedy Club Артур Джанибекян. Прощальное интервью прямо на сцене возьмет у резидентов клуба телеведущая Юлия Меньшова.

"Comedy Club" — юмористическое телешоу производства Comedy Club Production, выходящее на ТНТ с 23 апреля 2005 года. Лауреат премии "ТЭФИ-2017" в номинации "Юмористическая программа/шоу" и "ТЭФИ-2023" в номинации "Развлекательное звёздное шоу прайм-тайма".