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Комитет Госдумы поддержал унификацию племенных свидетельств для льгот по НДС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам вынес положительное заключение на депутатский законопроект, который для применения льгот по НДС в племенном животноводстве предлагает унифицировать понятие "племенное свидетельство", что позволит избежать потерь для фермеров, имеющих старые документы.

Группа депутатов внесла в палату законопроект № 552306-8 в феврале 2024 года.

Сейчас по закону от НДС освобождены операции по продаже или передаче племенного скота и других племенных животных, а также связанных с ними продуктов (например, семени и эмбрионов). Льготы применяются, если у налогоплательщика есть племенное свидетельство, выданное в соответствии с законом от 1995 года "О племенном животноводстве". Между тем, согласно вступившим в силу с 1 сентября 2023 года поправкам, в закон введено понятие "племенное свидетельство (паспорт)" вместо ранее использовавшегося понятия "племенное свидетельство". В итоге налогоплательщики, имеющие племенные свидетельства, а не племенные свидетельства (паспорта), теряют право на освобождение от налогообложения НДС. Внесенный законопроект предлагает сохранить возможность использования как старых племенных свидетельств, так и новых племенных свидетельств (паспортов) для получения льготы по НДС.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

НДС Госдума
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