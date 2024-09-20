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Захарова назвала отказ от поставок вооружения Киеву подтверждением готовности Запада к урегулированию

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Только отказ поставлять вооружения Украине будет свидетельствовать о готовности Запада к политико-дипломатическому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как только они (Запад) прекратят поставлять вооружения киевскому режиму и спонсировать террористическую деятельность Банковой, вот тогда это можно будет воспринять как сигнал к политико-дипломатическому урегулированию", - сказала она в пятницу на брифинге в Санкт-Петербурге.

Так дипломат прокомментировала о намерения Запада расширить так называемый Бюргенштокский формат (по имени швейцарского города, где состоялась первая встреча по Украине без участия РФ - ИФ).

Пока же, убеждена Захарова, "единственной целью (Запада) является недопущение развала антироссийской коалиции".

"К миру это отношения не имеет". - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Вместе с тем, комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о потенциальном применении дальнобойных вооружений по территории России, Захарова отметила, что в случае реализации такого решения украинский конфликт "рискует приобрести совершенно иные масштабы, чреватые опасными последствиями для всего мира".

"Хотели бы вновь напомнить ястребам по обе стороны Атлантики - и тем, кто является настоящим ястребом, и тем, кто управляется этими ястребами, они играют с огнем и полностью утратили чувство реальности", - заявила Захарова.

Мария Захарова Украина МИД НАТО
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