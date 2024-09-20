В Минобороны РФ оценили общие потери ВСУ на курском направлении в 15,3 тыс. чел.

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Потери армии Украины за все время боевых действий на курском направлении составили более 15,3 тысяч военнослужащих и 124 танка, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15300 военнослужащих, 124 танка, 56 боевые машины пехоты, 93 бронетранспортера, 780 боевых бронированных машин, 471 автомобиль, 115 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

По словам военных, на курском направлении были уничтожены: четыре транспортно-заряжающие машины, 29 станций радиоэлектронной борьбы, семь радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, две РЛС противовоздушной обороны и 15 единиц инженерной техники.

"За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе два танка, четыре боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования, семь автомобилей", - сообщили в Минобороны РФ.

По их данным, уничтожена одна понтонная переправа. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили военные.