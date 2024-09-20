В Минобороны РФ сообщили о нанесении 27 групповых ударов за неделю

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за неделю нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам и местам хранения дронов ВСУ.

"С 14 по 20 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места хранения БПЛА и их предполетной подготовки", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что также были атакованы склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники, воинский эшелон с иностранным вооружением, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, украинских формирований и иностранных наемников.

Воздушно-космические силы России за неделю уничтожили в воздушных боях три украинских истребителя: МиГ-29 и два Су-27, сообщило министерство обороны РФ.

По данным Минобороны, средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, семь оперативно-тактических ракет ATACMS, 12 управляемых авиационных бомб Hammer, 42 реактивных снаряда HIMARS и 305 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, в том числе 153 вне зоны проведения специальной военной операции.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 53 украинских военнослужащих, говорится в сводке.

Всего с начала СВО уничтожены: 646 самолётов, 283 вертолёта, 31 806 беспилотных летательных аппаратов, 579 ЗРК, 18 303 танка и других боевых бронированных машин, 1 457 боевых машин РСЗО, 14 903 орудия полевой артиллерии и миномётов, 26 289 единиц специальной военной автомобильной техники противника, сообщает ведомство.

Подразделения группировки войск "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ), отразили 24 контратаки, заявили в Минобороны РФ.

"В течение недели подразделения группировки войск "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов" (запрещенная в РФ организация - ИФ)", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, российские военные отразили 24 контратаки штурмовых подразделений ВСУ.

Войска РФ в ходе наступательных действий на курском направлении в течение недели сорвали попытки ВСУ провести контратаки и ввести резервы, заявили в Минобороны РФ.

"Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии по районам сосредоточения личного состава и техники трех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны сорваны попытки проведения контратак и ввода резервов противника", - говорится в сообщении Минобороны.

По информации ведомства, в ходе наступательных действий были освобождены населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области.

На волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны, сообщили военные.

За неделю в зоне действий группировки войск "Север" потери украинской армии составили до 3510 военнослужащих, 18 танков, из них один танк Leopard производства Германии, 117 боевых бронированных машин, 66 автомобилей, две реактивные системы залпового огня, в том числе MLRS производства США и 34 орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы.