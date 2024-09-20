Кирилл Тремасов станет советником председателя Банка России

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Департамент денежно-кредитной политики Банка России со 2 октября возглавит Андрей Ганган, ныне первый замруководителя этого подразделения, сообщила пресс-служба ЦБ. Кирилл Тремасов, возглавляющий департамент ДКП с 2020 года, переходит на должность советника председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

"Он продолжит участвовать в подготовке решений по денежно-кредитной политике. Также его ключевой задачей в новой должности будет усиление взаимодействия с главными управлениями Банка России по направлениям регионального анализа и коммуникации в сфере денежно-кредитной политики", - отмечает ЦБ.

Ганган пришел в Банк России в 2011 году, занимал различные должности, связанные с разработкой и реализацией денежно-кредитной политики.

Тремасов возглавил департамент ДКП в мае 2020 года вместо Алексея Заботкина, ставшего зампредом Банка России. До этого Тремасов работал в "Локо-инвесте" (группа Локо-банка), с 2014 по 2017 год он был директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития.

Недавно стало известно, что Банк России может покинуть Ксения Юдаева, занимающая пост советника председателя. Ее кандидатура выдвинута на должность исполнительного директора от России в Международном валютном фонде. Юдаева покинула пост первого зампреда ЦБ с 1 августа 2023 года, оставшись в должности советника главы Банка России.