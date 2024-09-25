РФ вносит кандидатуру Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора в МВФ

Ксения Юдаева Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил управляющему от РФ в Международном валютном фонде, министру финансов Антону Силуанову внести для избрания на пост исполнительного директора от России в МВФ кандидатуру Ксении Юдаевой. Соответствующее распоряжение глава правительства подписал 24 сентября.

Силуанов должен будет проинформировать о внесении кандидатуры Юдаевой директора-распорядителя МВФ.

О том, что экс-первый зампред ЦБ РФ Юдаева может стать исполнительным директором от России в МВФ, стало известно в начале сентября.

Бессменным представителем России в МВФ с 1990-х годов являлся Алексей Можин. Еще в 1991 году, когда правительством руководил Егор Гайдар, он возглавил в аппарате Белого дома новый отдел - по взаимодействию с международными финансовыми организациями, а в 1996 году стал исполнительным директором МВФ от России. С 2014 года Можин стал дуайеном исполнительного совета МВФ как старейший действующий член фонда. Этот статус связан с исполнением определенных функций - например, старейшина делает от лица совета объявления по вопросам отбора и назначения директора-распорядителя МВФ. В марте 2022 года совет директоров МВФ временно заморозил должность дуайена совета в связи с событиями на Украине.

Юдаева пришла в Банк России в сентябре 2013 года, до этого она возглавляла экспертное управление президента РФ. Фактически она стала одним из первых членов новой команды Эльвиры Набиуллиной, с которой работала вместе в администрации главы государства. Сначала Юдаева отвечала за денежно-кредитную политику, однако в начале 2015 года куратором ДКП стал Дмитрий Тулин (сейчас это Алексей Заботкин, а в ведении Тулина - банковский надзор и регулирование), а Юдаева стала заниматься вопросами стратегии, прогнозирования, финансовой стабильности. Юдаева покинула пост первого зампреда ЦБ с 1 августа 2023 года, оставшись в должности советника Набиуллиной. На прошлой неделе Банк России, не комментируя карьерные перспективы Юдаевой, сообщил, что с начала октября советником главы ЦБ станет Кирилл Тремасов, в последние годы возглавлявший департамент денежно-кредитной политики.