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Минфин определил первые десять ведомств для перехода на централизованные закупки

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает включить в перечень федеральных органов власти, которые первыми перейдут на централизованные закупки типовых товаров, работ и услуг, два министерства и восемь ведомств, сказано в проекте правительственного постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

В РоссииПравительство наметило централизацию закупок федеральных госорганов в 2026-2028 годахЧитать подробнее

Сам документ вносит изменения в правительственное постановление, регламентирующее проведение эксперимента (идет с 2020 года - ИФ) по проведению ФКУ "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" (ФКУ ЦОКР) централизованных закупок канцтоваров и бумаги для нужд Росимущества, Федеральной пробирной палаты, Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) и Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), включая их территориальные органы.

Теперь к этим ведомствам предлагается добавить Минсельхоз, Минвостокразвития, Россельхознадзор, Росалкогольтабакконтроль, Росгидромет и Росводресурсы.

Также в документе приводится перечень типовых товаров, работ, услуг, закупки которых предполагается проводить централизовано. В него вошли, помимо канцтоваров и бумаги, хозпринадлежности и инвентарь, мебель, спецоснастка, спецодежда и спецобувь, средства индивидуальной защиты, транспортные средства, запчасти для транспортных средств, ГСМ для транспортных средств, услуги по мойке и аренде транспортных средств, услуги по приобретению страховых полисов ОСАГО и образовательные услуги по дополнительному профессиональному образованию (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки).

"Проектом постановления предусмотрено внесение изменений в постановление № 892, направленных на обеспечение поэтапного внедрения механизма централизованных закупок в федеральных органах, устанавливающих возможность возложения полномочий на планирование и осуществление централизованных закупок, помимо ФКУ ЦОКР, на иные федеральные казенные учреждения, предусматривающих расширение перечня федеральных органов, для которых в соответствии с постановлением № 892 федеральным казенным учреждением осуществляются централизованные закупки", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Правительство утвердило план мероприятий ("дорожную карту") по поэтапному переводу федеральных органов власти на централизованные закупки товаров, работ, услуг в 2026-2028 годах.

"Такая централизация позволяет избавить государственные органы от части административных процедур при проведении тендеров, а также снизить стоимость приобретаемых товаров или услуг за счет большого объема закупок", - сообщал сайт правительства.

Сама "дорожная карта" предусматривает поэтапный переход федеральных госорганов на централизованные закупки. При этом к 1 декабря 2024 года Минфин и Федеральная антимонопольная служба России должны определить первые 10 госорганов, которые с начала 2026 года должны будут перейти на централизованные закупки. Последние должны будут осуществляться с помощью одного или нескольких уполномоченных федеральных казенных учреждений.

К этому же времени должен быть определен и утвержден перечень типовых товаров, работ, услуг, которые предполагается закупать централизовано.

К 1 декабря 2025 года Минфин и ФАС должны определить вторую группу федеральных госорганов (также 10 министерств и ведомств). Им предстоит перейти на централизованные закупки с начала 2027 года.

В третью группу планируется включить оставшиеся, еще неохваченные централизацией, федеральные госорганы. Перечень этих ведомств должен быть сформирован к 1 декабря 2026 года. Их переход на централизованные закупки намечен на 2028 год.

В России с 2020 года проводится эксперимент по централизованной закупке товаров (канцтовары и бумага) для нужд ряда госорганов. Тогда ФКУ "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" было наделено полномочиями на планирование и осуществление в 2020-2023 годах (с продлением на 2024 год) централизованных закупок канцелярских принадлежностей и бумаги для нужд Росимущества, Федеральной пробирной палаты, Росрыболовства и Рослесхоза, включая их территориальные органы.

По данным Минфина, доля совместных (в том числе централизованных) закупок в настоящее время невелика и фактически не меняется в течение нескольких последних лет. Так, в 2020 году госзаказчики разместили 32 тыс. извещений об осуществлении совместных закупок (1,5% от общего числа извещений) на 165 млрд рублей (1,8% от общего объема извещений). В прошлом году было размещено 42,8 тыс. таких извещений (1,8%) на общую сумму 366 млрд рублей (3,5%).

Минвостокразвития Минсельхоз Минфин Правительство Рослесхоз
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