Движение по федеральной трассе "Балтия" полностью восстановлено

Архивное фото Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Движение по федеральной трассе М-9 "Балтия" полностью восстановлено, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Ранее ФКУ Упрдор "Россия" сообщило о временном прекращении движения на участке дороги М-9 в Тверской области для обеспечения безопасности движения. В связи с этим были организованы пути объезда.

Руденя сообщил в субботу об уничтожении силами ПВО нескольких БПЛА. По данным Минобороны РФ, ночью над регионом было уничтожено три беспилотника.