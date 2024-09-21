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Движение по федеральной трассе "Балтия" полностью восстановлено

Движение по федеральной трассе "Балтия" полностью восстановлено
Архивное фото
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Движение по федеральной трассе М-9 "Балтия" полностью восстановлено, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Ранее ФКУ Упрдор "Россия" сообщило о временном прекращении движения на участке дороги М-9 в Тверской области для обеспечения безопасности движения. В связи с этим были организованы пути объезда.

Руденя сообщил в субботу об уничтожении силами ПВО нескольких БПЛА. По данным Минобороны РФ, ночью над регионом было уничтожено три беспилотника.

Тверская область Игорь Руденя М-9 "Балтия"
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