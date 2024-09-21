Движение на участке трассы "Балтия" в Тверской области временно приостановлено

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Временно прекращено движение на участке дороги М-9 "Балтия" в Тверской области для обеспечения безопасности движения, сообщило ФКУ Упрдор "Россия" в субботу.

"В целях обеспечения безопасности движения на автомобильной дороге М-9 "Балтия" Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой на участке км 322 - км 420, в Тверской области, с 06:40 часов 21.09.2024 до особого распоряжения будет временно прекращено движение", - говорится в сообщении.

Компания сообщает, что организованы пути объезда по следующим маршрутам движения: при движении со стороны Москвы, а также при необходимости осуществлении разворота, может быть использована разворотная петля на 322-м км М-9 "Балтия", Нелидово; при движении в сторону Москвы, объезд через Великие Луки в сторону Смоленска.

ФКУ Упрдор "Россия" приносит извинения за доставленные неудобства и просит водителей учитывать данные изменения при планировании маршрута, отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об уничтожении силами ПВО нескольких БПЛА. По данным Минобороны РФ, ночью над регионом было уничтожено три беспилотника.