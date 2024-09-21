Поиск

Движение на участке трассы "Балтия" в Тверской области временно приостановлено

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Временно прекращено движение на участке дороги М-9 "Балтия" в Тверской области для обеспечения безопасности движения, сообщило ФКУ Упрдор "Россия" в субботу.

"В целях обеспечения безопасности движения на автомобильной дороге М-9 "Балтия" Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой на участке км 322 - км 420, в Тверской области, с 06:40 часов 21.09.2024 до особого распоряжения будет временно прекращено движение", - говорится в сообщении.

Компания сообщает, что организованы пути объезда по следующим маршрутам движения: при движении со стороны Москвы, а также при необходимости осуществлении разворота, может быть использована разворотная петля на 322-м км М-9 "Балтия", Нелидово; при движении в сторону Москвы, объезд через Великие Луки в сторону Смоленска.

ФКУ Упрдор "Россия" приносит извинения за доставленные неудобства и просит водителей учитывать данные изменения при планировании маршрута, отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об уничтожении силами ПВО нескольких БПЛА. По данным Минобороны РФ, ночью над регионом было уничтожено три беспилотника.

Тверская область М-9 "Балтия"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение по федеральной трассе "Балтия" полностью восстановлено

Последствия падения обломков БПЛА устраняют в Торопецком округе Тверской области

На Тихоокеанском флоте начались российско-китайские учения

Еще 13 участников стрельбы у офиса Wildberries в Москве отправлены под арест на 15 суток

Еще 13 участников стрельбы у офиса Wildberries в Москве отправлены под арест на 15 суток

Несколько поездов задерживаются из-за инцидента на станции в Тверской области

Возвращение температуры выше двадцати градусов в Москве прогнозируется в среду

Возвращение температуры выше двадцати градусов в Москве прогнозируется в среду

Силы ПВО уничтожили за ночь 101 украинский БПЛА над восемью российскими регионами

Постоянный снежный покров установился на Таймыре

Постоянный снежный покров установился на Таймыре

Православные христиане празднуют Рождество Богородицы

Православные христиане празднуют Рождество Богородицы

В Брянской области отражают массированную атаку дронов ВСУ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });