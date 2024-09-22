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Пожарный погиб из-за детонации беспилотника в ЛНР

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пожарный погиб из-за детонации боевой части дрона при тушении возгорания в ЛНР, еще два сотрудника доставлены в больницу, сообщила пресс-служба МЧС России в воскресенье.

"Сегодня в результате падения нескольких беспилотников, произошло возгорание сухой растительности на открытой территории в Новоайдарском муниципальном округе Луганской Народной Республики. В ходе тушения пожара произошла детонация боевой части беспилотника", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, в результате травмы, несовместимые с жизнью, получил старший пожарный сержант внутренней службы, еще двое пожарных с множественными осколочными ранениями доставлены в больницу.

ЛНР МЧС РФ
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