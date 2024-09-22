Глава Владимирской области сообщил о ночной эвакуации жителей ряда населенных пунктов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об эвакуации на несколько часов жителей населенных пунктов в двух районах региона по сигналам об угрозе.

"Со вчерашнего вечера правительство области, муниципалитеты, все профильные ведомства и службы работали в режиме готовности к принятию необходимых мер для обеспечения безопасности населения. В Киржачском и Меленковском районах были проведены мероприятия по эвакуации. Ночью все граждане вернулись домой. Обстановка в регионе под контролем", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

О какой именно угрозе идет речь, Авдеев не уточнил.

Со своей стороны, администрация Киржачского района накануне поздно вечером сообщила в телеграм-канале об эвакуации жителей трех населенных пунктов. Администрация Меленковского района ситуацию не комментировала.