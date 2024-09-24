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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ за неделю выросла почти на 25%

Рост заболеваемости коронавирусом за неделю составил 11,4%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Количество заболевших гриппом и ОРВИ в РФ выросло на 24,7% по сравнению с прошлой неделей, около 17% всех случаев приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, сообщили в Роспотребнадзоре.

"За прошедшую неделю в РФ количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 24,7% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано свыше 880 тыс. случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 40 регионах России", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что 16,5% заболевших гриппом и ОРВИ приходится на три субъекта - Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

"В структуре установленных респираторных вирусов выявляются вирусы негриппозной этиологии, среди них преобладают риновирусы. Положительные находки вируса гриппа единичны", - говорится в сообщении.

В регионах РФ продолжается кампания по вакцинации против гриппа, привиты почти 18,9 млн человек.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что в России за неделю зарегистрировано более 36 тыс. случаев COVID-19, заболеваемость за неделю выросла на 11,4%. Уточняется, что доминирующим вариантом остается линия JN.1. Также сотрудники ведомства продолжают мониторить ситуацию с новым вариантом COVID-19 - XEC.

Роспотребнадзор грипп коронавирус
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