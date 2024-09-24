Дума упростила предоставление межбюджетных трансфертов регионам

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, который уточняет отдельные положения Бюджетного кодекса (БК) в части предоставления межбюджетных трансфертов регионам в 2024 году.

Документ (№718461-8) в сентябре внесло в парламент правительство. Согласно тексту принятого закона, в 2024 году по направлению "иные межбюджетные трансферты" регионы смогут получать деньги из федерального бюджета на софинансирование, в том числе в полном объеме, расходов на медицинскую помощь, протезно-ортопедическую помощь военнослужащим. Сейчас в рамках иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета средства могут идти только на софинансирование расходов, связанных с выполнением полномочий органов власти, которые не регулируются федеральными и региональными законами; для возмещения расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности сенаторов и депутатов, а также их помощников в регионах; для финансирования мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и террористических актов.

Принятый депутатами закон также устанавливает, что в 2024 году учреждения смогут не в полной мере выполнять государственные (муниципальные) задания, если показатели не достигнуты из-за введения на отдельных территориях уровней террористической опасности. Дополнительно случаи, когда может быть получено послабление в исполнении государственных и муниципальных заданий, определит правительство.