Проект об ответственности за оскорбление чиновников пока проходит стадию экспертной оценки

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что резонансный проект закона об ужесточении ответственности за публичное оскорбление представителей власти при исполнении должностных обязанностей в Думу не внесен и находится на стадии оценки необходимости дальнейшего его рассмотрения.

"Много вопросов поступает относительно законопроекта об ужесточении ответственности за клевету в отношении участников судопроизводства и публичное оскорбление представителей власти при исполнении должностных обязанностей. Несколько важных пояснений. Законопроект в Госдуму не внесен и не рассматривается", - написал Пискарев в своем телеграм-канале во вторник.

Он пояснил, что "инициатива, разработанная по предложению одного из ведомств, пока лишь проходит обязательную стадию экспертной оценки и общественного обсуждения, что крайне важно для принятия решений, как по итоговому тексту документа, так и по необходимости дальнейшего его рассмотрения".