Матвиенко переизбрана председателем Совета Федерации
Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сенаторы вновь избрали Валентину Матвиенко председателем Совета Федерации.
Решение принято голосованием на первом заседании осенней сессии СФ в среду.
Матвиенко является сенатором от Санкт-Петербурга и председателем СФ с 2011 года. В сентябре 2024 года истекал третий срок ее полномочий. После региональных выборов избранный губернатор Петербурга Александр Беглов вновь делегировал Матвиенко в Совет Федерации в качестве сенатора от исполнительной власти города.
С предложением проголосовать за избрание Матвиенко председателем палаты выступил старейший по возрасту сенатор Юрий Воробьев. Другие кандидатуры не выдвигались.
Матвиенко переизбрали единогласно 155 сенаторов.