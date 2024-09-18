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Беглов вступил в должность губернатора Петербурга

Беглов вступил в должность губернатора Петербурга
Фото: Валентин Антонов/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Александр Беглов официально вступил в должность губернатора Петербурга, передал корреспондент "Интерфакса" в среду.

Церемония проходит в городском парламенте, в Мариинском дворце. Среди гостей - спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, вице-премьер Дмитрий Патрушев, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, представители бизнеса, культуры и общественных организаций.

Беглов принес присягу губернатора Петербурга и получил нагрудный знак губернатора из рук председателя городского парламента Александра Бельского.

"Вступая в должностью губернатора Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать, охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей", - сказал Беглов.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил, что Беглов был избран на многодневных выборах 6-8 сентября 2024 года, получив 59,8% голосов избирателей при явке в 37,76%, выборы состоялись открыто, гласно и легитимно.

В 2019 году Беглов, будучи самовыдвиженцем, победил на выборах губернатора Петербурга с 64% голосов при явке порядка 30%.

Александр Беглов Петербург
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