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Минприроды предложило программу льготного лизинга для региональных операторов ТКО

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минприроды предлагает в рамках нового национального проекта "Экологическое благополучие" на 2025-2030 гг. ввести программу льготного лизинга для региональных операторов твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил глава ведомства Александр Козлов.

Он заявил в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, что за 6 лет реформы, касающейся ТКО, в эксплуатацию введено более 260 мусороперерабатывающих заводов.

"Для выполнения национальной цели до 2030 года необходимо ввести еще порядка 400 объектов. Также это, безусловно, адекватная работа всей системы обращения: от мусорных площадок - до специализированной техники. В рамках федпроекта, например, мы подготовим программу льготного лизинга, чтобы региональные операторы могли приобретать спецтехнику. Сейчас по стране задействовано порядка 21 тыс. единиц техники. По данным регоператоров, ежегодно обновляется 150-200 единиц, а потребность - почти 3,5 тысячи. Лизинговые условия позволят модернизировать автопарки", - сказал Козлов.

Александр Козлов Госдума Минприроды РФ
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