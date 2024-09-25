Лидеру лютеран Северо-Запада России грозит выдворение из страны

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Материалы административного дела о нарушении правил въезда или пребывания в РФ в отношении лидера лютеранских общин Северо-Запада России Михаэля Шварцкопфа поступили в суд, сообщает пресс-служба объединенных судов Петербурга в среду.

"Московский районный суд Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.5 ст.18.8 КоАП РФ, в отношении Михаэля Шварцкопфа", - говорится в сообщении.

На текущий момент суд вернул материалы дела составителям для устранения недостатков.

По указанной статье может грозить наложение административного штрафа от 7 до 10 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России.

Ранее в среду в социальных сетях петербургской лютеранской церкви Петрикирхе появилось сообщение, что ее пастор Михаэль Шварцкопф был задержан во вторник. Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.

Согласно сайту Петрикирхе, Шварцкопф является пропстом лютеранских общин на Северо-Западе России: помимо общин Петрикирхе и Св. Екатерины в Петербурге, это общины в Новгороде, Архангельске, Печорах и Ухте. С сентября 2014 года является представителем архиепископа Евангелическо-Лютеранской церкви России.