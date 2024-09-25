Россельхознадзор готов предоставить свои информсистемы для контроля продуктов в соцсфере

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор готов представить свои информационные системы для контроля безопасности продукции, которая поступает в сферу социального питания, заявил изданию "Агроэксперт" руководитель службы Сергей Данкверт.

"Сама система организации социального питания должна быть коренным образом пересмотрена, это необходимо сделать ради безопасности и качества продукции, которая поступает в школы, детсады и больницы. Россельхознадзор готов предложить использование своих информационных систем для контроля за безопасностью такой продукции", - сказал он.

По его словам, сейчас, несмотря на контроль, риски поставок фальсифицированных продуктов в социальные учреждения все еще достаточно высоки.

"Например, в некоторых регионах поставки продукции в социальные учреждения выигрывают ИП, расположенные в других субъектах. Я не против этого, но важно другое. Если сегодня есть компании, которые могут централизованно обеспечивать более эффективные и безопасные поставки, то нужно рассмотреть эти варианты как опцию. Необходимо сделать так, чтобы социальное питание стало государственной программой, которая направлена на сохранение здоровья. Это же не только детские сады и школы, это больницы, силовые органы, то есть те люди, которые обеспечивают нашу безопасность", - сказал он.

Данкверт сообщил, что в информсистемах службы в едином контуре увязана информация по всем регионам, десяткам тысяч предприятий. "И все это нацелено на то, чтобы в общественное питание не попал фальсификат, а также продукция, в которой выявлены несоответствия. На основании нашей информации практически со стопроцентной уверенностью можно утверждать: если продукция возникла ниоткуда, то есть источники сырья не подтверждены, то она носит небезопасный характер", - сказал он.

Сейчас Россельхознадзор использует систему "Меркурий" для контроля за пищевой продукцией и выявления фальсификата. "Но на официальном, государственном уровне это пока никак не закреплено. Контрольные функции за общественным питанием возложены на Роспотребнадзор, он имеет допуск к нашей системе, но законодательно не прописан такой формат взаимодействия для обеспечения системной работы", - сказал он.

Как подчеркнул Данкверт, "само применение ведомством наших систем, алгоритмы их использования должны быть закреплены на законодательном уровне". "И нужно ужесточать наказание в отношении фальсификаторов, - считает он. - Например, если государство приобрело для социального учреждения сайру, а получило сельдь, значит, те, кто это сделал, должны получить оборотный штраф".