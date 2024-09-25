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Москва запросила разъяснений в связи с инцидентом на уроке русского языка в Ташкенте

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российский МИД запросил у узбекистанской стороны официальные разъяснения в связи с инцидентом с учеником в школе в Ташкенте, заявила представитель ведомства Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте министерства.

"Мы запросили официальных разъяснений у узбекистанской стороны. В дружественных отношениях стратегического партнерства и союзничества двух государств нет и не может быть места какой-либо неприязни, тем более на языковой почве. Должны приниматься последовательные меры, в том числе напоминающие общественности о благотворном влиянии многовекового использования русского языка в разных сферах нашего общения, взаимного обогащения в культурно-образовательном, научном и социально-экономическом плане", - сообщила Захарова.

В СМИ 25 сентября появилось видео, на котором, как утверждается, учительница школы в Ташкенте на уроке русского языка применила силу к одному из учеников.

"Содержание ролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенка, - отметила Захарова. - К узбекистанской стороне обращена настоятельная просьба дать материалу в СМИ правовую оценку и в случае обоснованности - принять меры к виновнику жестокого обращения с ребенком. Держим этот вопрос в поле самого пристального внимания".

МИД Мария Захарова Ташкент Узбекистан
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