Банк России повысит резервы по ипотеке с резким повышением платежа

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк России собирается повысить резервы по ипотечным кредитам, где наблюдается резкий рост платежа через какое-то время после выдачи ссуды, заявила на Международном банковском форуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Параллельно к этому ипотечному стандарту мы будем двигаться и через повышение резервирование кредитов, по которым заложено резкое повышение платежа, особенно после длительного льготного периода. Потому что много схем, которые сейчас привлекают людей, в начале небольшие платежи, которые резко возрастают после определенных периодов", - сказала она.

"Вы помните, мы ограничили ипотеку от застройщиков в прошлом году через повышенные резервы, но сейчас повышение ключевой ставки значимость этой меры снизило, мы ее настроим для того, чтобы она была эффективной и в новых условиях", - добавила глава ЦБ.