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Посол РФ в Ливане рассказал о возможной эвакуации россиян из страны

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российские власти планируют провести эвакуацию соотечественников, если ситуация в Ливане ухудшится, сообщил посол РФ в республике Александр Рудаков в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

"Мы будем проводить необходимые мероприятия (по эвакуации соотечественников из Ливана - ИФ). План такой есть. Сейчас, если, не дай Бог, ситуация ухудшится, мы будем вынуждены его задействовать и проводить эвакуационные меры. Хотелось бы напомнить опыт Судана и Газы - все это делается достаточно медленно. Это не происходит сиюминутно по желанию лиц, которые хотели бы покинуть страну", - сказал Рудаков.

Он также напомнил, что из Ливана "в Россию нет коммерческих рейсов с марта 2022 года".

"9 марта (2022 года - ИФ) Ливан прекратил обслуживание российских самолетов из-за санкций, наложенных Минфином США. И до сих пор ливанское правительство не в состоянии преодолеть эти санкции, несмотря на то, что большинство арабских стран это сделало. Либо туда летает "Аэрофлот", либо оттуда летают местные авиакомпании. Ливан не смог этого сделать, возможно, из-за экономических, финансовых и политических проблем на фоне кризиса (правительство находится в статусе исполняющего обязанности)", - уточнил дипломат.

При этом Рудаков отметил, что "аэропорт сейчас не закрыт".

"Там осуществляет полеты местная компания Middle East. Билеты подорожали, но тем не менее мы знаем, что если у тех, кто хочет уехать и опасается за свою жизнь, есть такие возможности, они ими пользуются", - подчеркнул посол.

Ливан Александр Рудаков
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