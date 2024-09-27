На выплаты жителям Курской области направят более 6 млрд рублей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит более 6,2 млрд рублей на оказание помощи пострадавшим от атаки вооруженных сил Украины жителям Курской области.

Распоряжение от 24 сентября подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства РФ.

"Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области бюджетные ассигнования в размере до 6 213 300 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду оказание пострадавшим гражданам финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости", - говорится в распоряжении.

Правительству Курской области поручено представить в МЧС России списки граждан, нуждающихся в получении финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости.

"МЧС России осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство Российской Федерации до 1 марта 2025 года", - говорится в распоряжении.