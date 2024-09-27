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РФ обсудила с Экваториальной Гвинеей вход российских нефтегазовых компаний на ее рынок

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - РФ и Экваториальная Гвинея обсудили условия входа российских компаний в нефтегазовые проекты на территории африканской страны, а также поставки в нее отечественного промышленного оборудования, говорится в сообщении правительства РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака и министра горнодобывающей промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Антонио Обуру Ондо.

"Стороны обсудили возможности расширения двустороннего торгово-экономического взаимодействия и его перспективные направления, в том числе поставки российского промышленного и нефтегазового оборудования в страну, условия входа российских нефтегазовых компаний в проекты по разведке и добыче углеводородов на территории Экваториальной Гвинеи, участие российских подрядчиков в строительстве мощностей в области солнечной генерации, мирного атома, производства СПГ и так далее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время РФ экспортирует в Экваториальную Гвинею фармацевтическую продукцию, минеральные и химические удобрения. При этом в текущем году стороны отметили рост товарооборота и договорились создать механизм консультаций по вопросам экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества.

Новак и Ондо также обсудили сотрудничество двух стран в ОПЕК+, отметили роль альянса в балансировке спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.

Александр Новак Экваториальная Гвинея
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