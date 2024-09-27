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В РФ 9 человек задержаны по делу о легализации мигрантов с помощью поддельных паспортов Украины

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ и Следственный комитет сообщили о задержании девяти человек по делу об организации канала незаконной миграции для граждан Таджикистана и Узбекистана с помощью поддельных паспортов с временной регистрацией в Донецкой народной республике.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СК России, МВД России и Росгвардией в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий задержаны девять лиц из числа организаторов и активных участников межрегиональной группы, организовавшей незаконное пребывание иностранных граждан в России посредством использования поддельных украинских паспортов с регистрацией на территории вновь образованных российских регионов", - заявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ в пятницу.

В спецслужбе добавили, что в Москве, а также в Московской, Ростовской, Тульской областях и Донецкой народной республике в рамках уголовного дела было проведено более 30 обысков и осмотров, изъяты штампы, печати и бланки государственных органов и учреждений, в том числе иностранного государства, а также промышленное оборудование, предназначенное для изготовления поддельных документов.

"Принято решение об аннулировании российского гражданства лицам, незаконно его оформившим, с последующей их депортацией", - заявили в ЦОС.

В свою очередь в Следственном комитете РФ сообщили, что столичными следователями возбуждено уголовное дело по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Девяти задержанным предъявлено обвинение.

По данным следствия, с 2023 года "соучастники подыскивали лиц из числа граждан Таджикистана и Узбекистана, желавших получить гражданство Российской Федерации, но не имевших на то законных оснований".

"Далее фигуранты за денежное вознаграждение в размере от 150 до 350 тыс. рублей изготавливали подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, и фиктивные справки о имевшейся регистрации на территории Донецкой народной республики, что позволяло иностранным гражданам получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", - сказали в ведомстве.

СК и ФСБ не раскрыли личности задержанных.

Таджикистан Узбекистан ФСБ Украина СКР
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