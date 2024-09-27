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В ЛНР полностью потушили природный пожар, уничтоживший 161 жилой дом

Пожар бушевал с середины сентября

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Природный пожар в Станично-Луганском районе Луганской народной республики полностью ликвидирован, вследствие возгораний уничтожен 161 жилой дом, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Огнем уничтожено 186 строений, в том силе 161 жилой дом в четырех населенных пунктах (с. Колесниковка, с. Ольховское, с. Валуйское, с. Песчаное)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, погибших нет.

Природные пожары продолжались в ЛНР с середины сентября. В связи с массовыми возгораниями в Станично-Луганском районе власти республики ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня и объявили эвакуацию жителей из охваченных огнем районов.

ЛНР МЧС РФ
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