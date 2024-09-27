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Что произошло за день: пятница, 27 сентября

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦАХАЛ ликвидировала или пленила свыше половины бойцов ХАМАС, заявил в пятницу израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Армия обороны Израиля уничтожила свыше 90% ракетного арсенала и вывела из строя ключевые элементы подземной сети движения, рассказал он, выступая на Генассамблее ООН. Вечером ЦАХАЛ сообщил о новой серии ударов по целям, связанным с движением "Хезболла", на юге Ливана.

- В Дагестане произошел взрыв на АЗС вблизи Махачкалы, в результате погибли пять человек, еще 10 пострадали.

- Разведка США заявила о риске силового ответа Москвы на разрешение Киеву бить вглубь РФ, пишет The New York Times со ссылкой на свои источники.

- Финляндия предложила разместить штаб Северного командования НАТО у границы с РФ, в городе Миккели, сообщил в пятницу министр обороны страны Антти Хяккянен.

- Прокуратура Москвы инициирует уголовное преследование Ильи Варламова. Признанного иноагентом блогера уличили в невыполнении обязанностей, наложенных на него этим статусом.

- Реновацию в Москве расширят "в арифметической прогрессии", в городе будут строить до 4 млн кв.м в год, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- В реестр иноагентов внесли пять человек и одну организацию - центр "Досье", бывшего гендиректора премии "Большая книга" Георгия Урушадзе, писателя Александра Гениса, историков Юрия Фельштинского и Александра Эткинда и журналиста Сергея Гуляева.

- Умерла британская актриса Мэгги Смит, известная в том числе по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере.

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