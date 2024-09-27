Поиск

Прокуратура Москвы инициирует уголовное преследование Ильи Варламова

Прокуратура Москвы инициирует уголовное преследование Ильи Варламова
Фото: Алексей Андронов/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Столичные прокуроры инициируют уголовное преследование признанного иноагентом блогера Ильи Варламова по статье о невыполнении обязанностей, наложенных на него этим статусом.

"Прокуратура Москвы установила, что 40-летний Илья Варламов, признанный иноагентом, был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако в нарушение требований законодательства Российской Федерации продолжил распространение в социальной сети публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", - сообщили в пятницу в надзорном ведомстве.

Там добавили, что материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Варламова по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Минюст РФ в 2023 году признал Варламова иноагентом на основании того, что он "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников".

Варламов - популярный блогер известный, прежде всего, своими видео о путешествиях и о развитии городской среды.

Илья Варламов Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Собянин анонсировал расширение реновации в Москве "в арифметической прогрессии"

Собянин анонсировал расширение реновации в Москве "в арифметической прогрессии"

В Москве до конца дня будет сильный ветер

Мосгорсуд не отпустил из СИЗО гражданина США Татера

С марта в Москве заблокировали 127 тыс. аккаунтов электросамокатчиков

С марта в Москве заблокировали 127 тыс. аккаунтов электросамокатчиков

Синоптики ожидают, что дожди начнутся в Москве с пятницы

Синоптики ожидают, что дожди начнутся в Москве с пятницы

Суд в Москве лишил режиссера Андреасяна водительских прав за пьяную езду

Суд в Москве лишил режиссера Андреасяна водительских прав за пьяную езду

Московские власти планируют закупить беспилотники для столичных школ

Еще 13 участников стрельбы у офиса Wildberries в Москве отправлены под арест на 15 суток

Еще 13 участников стрельбы у офиса Wildberries в Москве отправлены под арест на 15 суток

Московский международный кинофестиваль пройдет с 17 по 24 апреля

Московский международный кинофестиваль пройдет с 17 по 24 апреля

Сезонный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 отмечается в Москве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });