Прокуратура Москвы инициирует уголовное преследование Ильи Варламова

Фото: Алексей Андронов/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Столичные прокуроры инициируют уголовное преследование признанного иноагентом блогера Ильи Варламова по статье о невыполнении обязанностей, наложенных на него этим статусом.

"Прокуратура Москвы установила, что 40-летний Илья Варламов, признанный иноагентом, был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако в нарушение требований законодательства Российской Федерации продолжил распространение в социальной сети публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", - сообщили в пятницу в надзорном ведомстве.

Там добавили, что материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Варламова по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Минюст РФ в 2023 году признал Варламова иноагентом на основании того, что он "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников".

Варламов - популярный блогер известный, прежде всего, своими видео о путешествиях и о развитии городской среды.