Минфин РФ предложил упростить процедуру выдачи лицензий на продажу алкоголя

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил законопроект, который предусматривает уменьшение срока рассмотрения заявлений на получение лицензий для розничной продажи алкоголя в магазинах и пунктах общественного питания.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, сейчас органы, выдающие лицензию, рассматривают заявления в течение 30 дней. Законопроектом предлагается уменьшить этот срок до 15 рабочих дней.

"Сократится также перечень представляемых документов, необходимых при подаче заявления на получение лицензии. Заявление предприниматель сможет подать через Единый портал госуслуг. Большую часть сведений, необходимых для выдачи лицензий, лицензирующий орган сможет получить и проверить самостоятельно с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия", - говорится в сообщении.