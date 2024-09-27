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Два мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ под Белгородом

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона в Белгородском районе, в результате которой пострадали два человека.

"В посёлке Дубовое Белгородского района дрон сдетонировал в квартире МКД (многоквартирного дома - ИФ). Девочку восьми лет с минно-взрывной травмой, контузией и осколочными ранениями кисти бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу. Её маме с резаной раной лица медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Осколками посечены семь легковых автомобилей, а также повреждена одна квартира, добавил он.

Кроме того, по данным губернатора, в селе Ржевка Шебекинского городского округа в результате обстрела на территории сельхозпредприятия повреждены два хранилища зерна, здание весовой, административное здание и дорожное полотно. "Информация о последствиях уточняется," - написал Гладков.

Белгородская область
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