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В компании "Норникель" заявили, что никто не пострадал из-за задымления на руднике

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Все работники рудника "Скалистый", где произошло задымление в одной из выработок, успешно эвакуировались, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Заполярного филиала "Норникеля".

"Персонал, находившийся на смене в руднике, был оперативно выведен на поверхность. Пострадавших нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, инцидент не отразится на выполнении производственной программы.

Прибывшие подразделения ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть МЧС - ИФ) задействованы в локализации задымления.

На месте создана комиссия, причины произошедшего выясняются.

Норильский никель рудник "Скалистый" Красноярский край Норникель
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