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Площадь пожара на полигоне ТБО в Нижегородской области составила 10 тыс. кв. м

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Площадь пожара на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Богородском муниципальном округе Нижегородской области составляет 10 тыс. кв. метров, сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее ведомство сообщало, что близ деревни Лазарево горит полигон твердых бытовых отходов на 1 тыс. квадратах. В дальнейшем площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. кв. метров.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что сообщение о горении мусора на полигоне поступило в 12:43.

Пресс-служба правительства Нижегородской области сообщает, что на полигоне работают силы ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, пожарная охрана, также на месте находится глава Богородского муниципального округа Алексей Коротков и профильные специалисты регионального Минэкологии и Минлеса.

МЧС РФ Нижегородская область
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