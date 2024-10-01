КС РФ счел, что отказ дать взятку и заявление об этом дает право стать потерпевшим по делу

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ подтвердил право на статус потерпевшего при отказе дать взятку и информировании об этом правоохранительных органов.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда во вторник.

Поводом к проверке части 1 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ стала жалоба жителя Таганрога Александра Ткаченко.

Ткаченко подозревался в хищении металлолома. Чтобы избежать уголовного преследования, ему предложили дать сотруднику полиции взятку в 2,5 млн рублей. Ткаченко сообщил об этом и принял активное участие в оперативно-розыскных мероприятиях. В суде он выступал как свидетель, настаивая на признании потерпевшим по делу, однако суды отказали, так как не выявили причиненного ему вреда.

КС счел норму соответствующей Основному закону, разъяснив, что она не предполагает, что такому гражданину можно отказать в признании потерпевшим только потому, что основным и непосредственным объектом противоправного деяния выступают интересы публичной власти и госслужбы, поскольку их нельзя отстранить от интересов личности, прав и свобод конкретного человека, которому причинен вред противоправным поведением должностного лица.

Суд указал, что норма обязывает правоприменителя признавать потерпевшим того, кому преступлением был причинен вред - физический, имущественный или моральный. Иное необоснованно ограничило бы доступ граждан к правосудию. Кроме того, Конституция гарантирует судебную защиту достоинства личности, прав и свобод граждан, потерпевших от преступлений и злоупотребления властью. При этом для должностных лиц установлена уголовная ответственность за получение взятки, и если они пытаются получить ее инициативно, это предполагает противоправное воздействие на другого человека.

Отказ склоняемого к взяточничеству, своевременное заявление об этом и добровольное, активное содействие в изобличении виновных говорит о правомерности и общественной полезности поведения такого лица, указал суд. Это позволяет в дальнейшем защитить и восстановить его права, в том числе в уголовном судопроизводстве, признав его потерпевшим. Такой гражданин имеет явно выраженный процессуальный интерес, особенно когда намерен отстаивать в суде свою позицию, полагая, что преступлением ему причинен вред, постановил КС.

Дело заявителя подлежит пересмотру.