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Российские военные отразили за сутки две попытки ВСУ прорваться через границу

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении за сутки отразили две попытки вооружённых сил Украины прорваться через российскую границу, отразили две контратаки противника, сообщает министерство обороны РФ во вторник.

"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь", - сказано в сообщении.

За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово, говорится в сводке.

Потери противника при попытках прорыва через границу РФ составили около 25 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и три автомобиля. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен, информирует Минобороны.

По его данным, при отражении контратак противника в районе Плехово ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, а также один автомобиль.

Ведомство сообщает, что подразделения группировки войск "Север" продолжают ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах населённых пунктов Любимовка, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

Минобороны ВСУ Украина
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