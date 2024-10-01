Принят закон об исключении мировых цен из факторов, влияющих на монопольные цены в РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, согласно которому изменение цен на мировых товарных рынках не будет учитываться при определении монопольно высокой или низкой цены товара для хозяйствующих субъектов на внутреннем российском рынке.

Поправки в закон "О защите конкуренции" (№409891-8) были внесены в парламент в июле 2023 г., в новой редакции - в январе. Авторы - группа сенаторов.

Учет цен на внешних рынках

Согласно документу, из определения монопольно высокой и монопольно низкой цены исключается сопоставление с ценами на внешних рынках. "Отвязать цены на внутреннем рынке, цены на отечественные товары от мировых бирж. Сейчас, когда цены на мировых биржах разгоняются, в том числе, недружественными странами с помощью их же санкций, страдает их население. Нелогично, чтобы страдало наше население на внутреннем рынке", - пояснял ранее в ходе выступления в парламенте один из авторов законопроекта, сенатор Александр Савин.

Одновременно принятый закон расширяет круг лиц и участников, чьи сделки и объемы продаваемого на бирже товара могут быть учтены при определении того, является ли цена товара монопольно высокой. В принятом законе говорится, что объем может учитывать также лиц, входящих в одну группу с доминирующим субъектом, или участников торгов, действующих в интересах и за счет этого субъекта.

Информация о плане действий

Согласно действующему законодательству, ФАС может направить компании или ее должностному лицу предостережение о недопустимости нарушения в случае каких-то публичных заявлений о планируемом поведении на товарном рынке. Принятые депутатами поправки разрешают ФАС направлять предостережение даже при наличии у ФАС информации о планируемом поведении.

"Если сейчас предприятие повышает цены на определенные товары, то ФАС может зайти (с проверкой - ИФ) на предприятие, если предприятие заранее сделало оферту, то есть публичное заявление о повышении цен, и к этому заявлению присоединились другие хозяйствующие субъекты. Законопроектом предлагается дать возможность ФАС получать информацию из других источников доступных - интернета, контрагентов, из обращений граждан - и, тем самым, заходить на предприятие", - пояснял норму сенатор Савин.

Самозанятые

В закон о защите конкуренции вносится уточнение о том, что граждане, применяющие режим "налог на профессиональный доход", также относятся к хозяйствующим субъектам. "Мы с вами в условиях санкционного давления принимали и будем принимать законы в поддержку нашего предпринимательства, различные преференции, пользование государственным имуществом, региональным имуществом, арендная плата, уменьшение тарифов. Этим сейчас в том числе пользуются самозанятые, но по закону у нас этим может пользоваться только хозяйствующий субъект, это техническая норма", - пояснил сенатор.

Принятый закон уточняет порядок выдачи предупреждений ФАС компаниям, владеющим цифровыми платформами, которые помогают заключать сделки между продавцами и покупателями.

Закон начнет действовать с 1 марта 2025 г.