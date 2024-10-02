Возбуждено дело о хищении средств, выделенных на питание военных во Владивостоке

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Военные следователи сообщили о возбуждении уголовного дела о хищении средств, выделенных для организации питания военнослужащих во Владивостоке.

"Военными следственными органами следственного комитета РФ расследуется уголовное дело в отношении сотрудников ООО "РБЕ "Филиал Поволжье" и заместителя командира одной из воинских частей. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщается в телеграм-канале военных следственных органов СКР в среду.

По версии следствия, в июле 2023 года между Минобороны России и ООО "РБЕ "Филиал Поволжье" заключен государственный контракт на сумму более 200 млн рублей для организации питания военнослужащих во Владивостоке.

С ноября 2023 по апрель 2024 года подозреваемые похитили продукты на сумму свыше 20 млн рублей, завысив количество питающихся в столовых военнослужащих, полагает следствие. В дальнейшем фигуранты продали похищенное через торговые точки Владивостока.

Для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий следователи арестовали автомобили и недвижимость подозреваемых.