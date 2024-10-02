Газпром подготовит обоснование инвестиций по НПЗ на Сахалине в 2025 году

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Обоснование инвестиций по проекту завода по переработке газового конденсата на Сахалине "Газпром" завершит в следующем году, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на форуме "Нефть и газ Сахалина", который в среду начал работу в Южно-Сахалинске.

"В настоящее время Газпром разрабатывает обоснование инвестиций (по заводу - ИФ). Эта работа завершится в следующем году", - сказал он.

Губернатор напомнил, что ресурсной базой должен стать проект "Сахалин-3".

"Помимо этого, Газпром рассматривает другие варианты переработки углеводородов, и в следующем году планирует выйти с конкретными предложениями и решениями. Мы рассчитываем, что в этой стратегии появится тема переработки на Сахалине", - добавил Лимаренко.

Как сообщалось ранее, в мае 2022 года Лимаренко заявлял, что обоснование инвестиций по НПЗ мощностью 4,5 млн тонн нефтепродуктов в год планируется подготовить к 1 марта 2023 года, на основании этого документа "Газпром" примет решение о судьбе проекта.

В феврале 2023 года в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сахалинский губернатор сообщал, что работы по технико-экономическому обоснованию прошли и начинается этап обоснования инвестиций. Глава области пояснил президенту, что проект позволит региону снабжать единую дальневосточную авиакомпанию "Аврора" авиационным керосином, а также наладить производство автомобильного топлива.

По словам главы региона, НПЗ планируют построить в районе Поронайского морского порта (восточное побережье Сахалина), где будут созданы мощности для отгрузки нефтепродуктов.