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Губернатор Лимаренко заявил о стабильной добыче нефти на проектах Сахалин-1 и Сахалин-2

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Добыча углеводородов на проектах Сахалина, разрабатываемых в рамках соглашений о разделе продукции, стабильна, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на форуме "Нефть и газ Сахалина".

"По итогам 2023 года добыча нефти на проектах Сахалин-1 и Сахалин-2 составила 11,3 млн тонн и выросла почти на 37% по сравнению с 2022 годом. В 2024 году проекты Сахалин1 и Сахалин-2 также показывают стабильную работу, добыча углеводородов осуществляется по намеченным планам по разработке месторождений", - сказал он.

"Сахалин-1" разрабатывает нефтегазоносные месторождения Аркутун-Даги, Чайво и Одопту. Пика добычи нефти на "Сахалине-1" консорциум достиг в 2019 году (12,96 млн тонн в год), после чего показатели стали снижаться. В 2020 году было добыто 12,44 млн тонн, в 2021 году - 11,3 млн тонн. Точные данные об объемах добычи нефти на проекте в 2022 и 2023 годах не публиковались.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа.

В 2022 году оба проекта сменили операторов на российские юрлица - с Exxon Neftegas Ltd на ООО "Сахалин-1" и с Sakhalin Energy Investment Company Ltd на ООО "Сахалинская энергия".

Валерий Лимаренко Сахалин-1 Сахалин-2
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