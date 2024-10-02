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Четверо участников программы "Время героев" будут работать в администрации президента РФ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что четыре участника программы "Время героев" будут работать в его администрации.

"Практически согласованы новые назначения. Четыре человека будут работать на разных должностях в администрации президента РФ", - сказал Путин в ходе встречи с новым полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Артемом Жогой.

Он рассказал и о других предстоящих назначениях: советника руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, заместителя председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, замгубернатора Калужской области, заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области и советника заместителя генерального директора государственной корпорации "Росатом".

"Все это очень серьезная работа. Каждое из этих направлений деятельности является очень серьезным назначением. Я уверен, они справятся", - отметил российский президент.

"Они показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать своей жизнью и здоровьем в интересах России. Они показали очень хорошие результаты в ходе подготовки на платформе "Время героев", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин Уральский федеральный округ
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