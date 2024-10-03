Счетная палата выявила нарушения на объектах культурного наследия в трех регионах

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Счетная палата (СП) по результатам проверки пришла к выводу, что мероприятия федерального проекта по сохранению объектов культурного наследия реализуются недостаточно эффективно, по фактам выявленных на ряде объектов нарушений законодательства во время проводимых работ будет направлено обращение в Генпрокуратуру РФ.

Как отмечается в сообщении СП по итогам проведенной совместно с контрольно-счетными органами Калужской, Саратовской и Ульяновской областей проверки, было зафиксировано, что мероприятия федерального проекта "Сохранение культурного и исторического наследия" "пока реализуются недостаточно эффективно".

Так, в 2022-2023 годах выделенные на проект бюджетные ассигнования были использованы не полностью, а достижение результатов в основном обеспечено за счет корректировки плановых значений показателей.

"Федеральный проект стартовал в 2022 году и продлится до 2030 года. Как показала проверка, в 2022 и 2023 годах Минкультуры в целом обеспечило реализацию мероприятий проекта и достижение его основных показателей. В то же время мы отмечаем, что показатели и результаты проекта пересматривались", - уточнил аудитор СП Сергей Штогрин, которого цитирует пресс-служба.

"И в случае сохранения первоначальной версии паспорта проекта в 2022 году результаты не были бы достигнуты по восьми мероприятиям из 18, а в 2023 году - по четырем из 15", - добавил Штогрин.

По информации СП, проверка показала, что сроки ввода в эксплуатацию ряда объектов неоднократно переносились, при этом стоимость производства работ увеличилась. "По мнению Счетной палаты, перенос сроков реставрационных работ в условиях роста цен на строительные ресурсы может приводить к дополнительным расходам бюджетной системы", - констатировал аудитор.

В ходе выездных проверок непосредственно на девяти объектах реставрации, по информации СП, было выявлено значительное количество нарушений и недостатков, в том числе: отсутствие лицензии и разрешений на осуществление реставрационных работ, ненадлежащая организация авторского и технического надзора, приемка работ, не соответствующих научно-проектной документации, несоблюдение сроков выполнения работ, оплата невыполненных работ и другие. Нарушения выявлены на шести объектах.

Наибольшее количество нарушений, по сообщению СП, установлено в ходе проверки работ в Саратовском театре оперы и балета. В частности, были выявлены случаи оплаты невыполненных работ на сумму 11,7 млн рублей, неправомерной оплаты НДС на сумму 10,1 млн рублей, а также факты уничтожения или повреждения предметов охраны объекта культурного наследия, которые свидетельствуют о причинении материального ущерба.

"Первоначально планировалось ввести объект в эксплуатацию в 2022 году, затем сроки были перенесены на 2024 год. На момент проверки ввод объекта не обеспечен, договор с подрядной организацией расторгнут, работы на объекте остановлены. На основании полученных результатов Счетная палата предложила правительству Саратовской области учесть выявленные недостатки в дальнейшей работе по сохранению этого объекта культурного наследия. По фактам причинения материального ущерба принято решение направить обращение в Генеральную прокуратуру", - сообщил аудитор.

По итогам проведенной проверки Счетная палата направила информационные письма Минкультуры России, губернаторам и председателю правительства регионов, в которых прошли проверки, обращение в Генеральную прокуратуру РФ по выявленным фактам нарушения законодательства РФ. Также направлен отчет о результатах в Совет Федерации, Государственную Думу и Администрацию президента.