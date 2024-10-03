Поиск

Счетная палата выявила нарушения на объектах культурного наследия в трех регионах

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Счетная палата (СП) по результатам проверки пришла к выводу, что мероприятия федерального проекта по сохранению объектов культурного наследия реализуются недостаточно эффективно, по фактам выявленных на ряде объектов нарушений законодательства во время проводимых работ будет направлено обращение в Генпрокуратуру РФ.

Как отмечается в сообщении СП по итогам проведенной совместно с контрольно-счетными органами Калужской, Саратовской и Ульяновской областей проверки, было зафиксировано, что мероприятия федерального проекта "Сохранение культурного и исторического наследия" "пока реализуются недостаточно эффективно".

Так, в 2022-2023 годах выделенные на проект бюджетные ассигнования были использованы не полностью, а достижение результатов в основном обеспечено за счет корректировки плановых значений показателей.

"Федеральный проект стартовал в 2022 году и продлится до 2030 года. Как показала проверка, в 2022 и 2023 годах Минкультуры в целом обеспечило реализацию мероприятий проекта и достижение его основных показателей. В то же время мы отмечаем, что показатели и результаты проекта пересматривались", - уточнил аудитор СП Сергей Штогрин, которого цитирует пресс-служба.

"И в случае сохранения первоначальной версии паспорта проекта в 2022 году результаты не были бы достигнуты по восьми мероприятиям из 18, а в 2023 году - по четырем из 15", - добавил Штогрин.

По информации СП, проверка показала, что сроки ввода в эксплуатацию ряда объектов неоднократно переносились, при этом стоимость производства работ увеличилась. "По мнению Счетной палаты, перенос сроков реставрационных работ в условиях роста цен на строительные ресурсы может приводить к дополнительным расходам бюджетной системы", - констатировал аудитор.

В ходе выездных проверок непосредственно на девяти объектах реставрации, по информации СП, было выявлено значительное количество нарушений и недостатков, в том числе: отсутствие лицензии и разрешений на осуществление реставрационных работ, ненадлежащая организация авторского и технического надзора, приемка работ, не соответствующих научно-проектной документации, несоблюдение сроков выполнения работ, оплата невыполненных работ и другие. Нарушения выявлены на шести объектах.

Наибольшее количество нарушений, по сообщению СП, установлено в ходе проверки работ в Саратовском театре оперы и балета. В частности, были выявлены случаи оплаты невыполненных работ на сумму 11,7 млн рублей, неправомерной оплаты НДС на сумму 10,1 млн рублей, а также факты уничтожения или повреждения предметов охраны объекта культурного наследия, которые свидетельствуют о причинении материального ущерба.

"Первоначально планировалось ввести объект в эксплуатацию в 2022 году, затем сроки были перенесены на 2024 год. На момент проверки ввод объекта не обеспечен, договор с подрядной организацией расторгнут, работы на объекте остановлены. На основании полученных результатов Счетная палата предложила правительству Саратовской области учесть выявленные недостатки в дальнейшей работе по сохранению этого объекта культурного наследия. По фактам причинения материального ущерба принято решение направить обращение в Генеральную прокуратуру", - сообщил аудитор.

По итогам проведенной проверки Счетная палата направила информационные письма Минкультуры России, губернаторам и председателю правительства регионов, в которых прошли проверки, обращение в Генеральную прокуратуру РФ по выявленным фактам нарушения законодательства РФ. Также направлен отчет о результатах в Совет Федерации, Государственную Думу и Администрацию президента.

Минкультуры Счетная палата Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Жога назначен полпредом президента РФ в УрФО

Что произошло за день: среда, 2 октября

Постпреды стран ЕС одобрили проект нового санкционного режима против России

Постпреды стран ЕС одобрили проект нового санкционного режима против России

Минсельхоз отметил соответствие цен на агрорынке сезонным трендам

Минсельхоз отметил соответствие цен на агрорынке сезонным трендам

В России в июле зарплаты выросли на 8,1% в реальном выражении

Владелец взорвавшейся в Дагестане АЗС арестован на два месяца

Владелец взорвавшейся в Дагестане АЗС арестован на два месяца

Дмитрий Медведев возглавил совет директоров "Ростелекома"

Дмитрий Медведев возглавил совет директоров "Ростелекома"

Госдуме предложили ввести в законодательство понятие "студенческая семья"

Госдуме предложили ввести в законодательство понятие "студенческая семья"

Путин подписал законы о заключении военного контракта с обвиняемыми

Обострение палестино-израильского конфликта

"Победа" отменила четыре парных рейса в ОАЭ, "Аэрофлот" - рейс Москва-Тегеран

"Победа" отменила четыре парных рейса в ОАЭ, "Аэрофлот" - рейс Москва-Тегеран
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });