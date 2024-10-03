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Аэропорты Татарстана возобновили прием и отправку рейсов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Росавиация сняла введенный ранее в четверг временный запрет на прием и отправку авиарейсов международными аэропортами в Татарстане.

"В 09:33 мск ограничения на работу аэропорта Нижнекамска (Бегишево) сняты", - сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщалось, в 08:59 по Москве Росавиация отменила аналогичные ограничения для аэропорта Казани.

Утром в четверг международные аэропорты Казань и Бегишево (принадлежит "КАМАЗу") по распоряжению Росавиации временно перестали принимать и отправлять воздушные суда для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Казань Нижнекамск Росавиация Татарстан
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