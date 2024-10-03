Аэропорт Нижнекамска вслед за Казанью приостановил прием и отправку рейсов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт татарстанского Нижнекамска (международный аэропорт "Бегишево", принадлежит "КАМАЗу") по распоряжению Росавиации утром в четверг приостановил прием и отправку воздушных судов, сообщила пресс-служба ведомства.

"С 7:45 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска (Бегишево) - он не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 6:00 по Москве четверга не принимает и не отправляет воздушные суда международный аэропорт Казани. Следовавшие в Казань авиарейсы перенаправлены на запасные аэродромы.