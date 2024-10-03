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Аэропорт Казани возобновил прием и отправку рейсов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Росавиация сняла введенный ранее в четверг временный запрет на прием и отправку авиарейсов международным аэропортом Казани, сообщила пресс-служба ведомства.

"В 08:59 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты", - говорится в сообщении.

Росавиация утром в четверг ввела временные ограничения на работу аэропортов Казани и татарстанского Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Нижнекамск Росавиация Казань
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