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Глава Минцифры пообещал, что все школы в РФ оснастят Wi-Fi к 2030 году

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В ближайшие пять лет все школы страны будут оснащены Wi-Fi сетью, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета по информационной политике Госдумы в четверг.

По его словам, во время реализации предыдущего нацпроекта власти начали создавать внутри школ Wi-Fi сети, которые обеспечивают возможность доступа учителя к интернету непосредственно в классе, что позволяет демонстрировать электронный образовательный контент.

"Мы видим, что школы, в которых мы Wi-Fi сети создали, у нас загрузка трафика в разы больше. Это означает, что больше применяются цифровые образовательные ресурсы, сервисы в процессе обучения. Мы планируем к 2027 году, что уже 37% всех зданий будет иметь Wi-Fi сети, планируем эту работу к концу 2030 года завершить", - сказал Шадаев.

Он отметил, что одновременно с этим будет реализована программа по оснащению учителей планшетами с защищенным российским ПО.

"В этом смысле мы завершаем формирование вот этой базовой инфраструктуры. То есть быстрый интернет в школу, Wi-Fi доступ в каждом классе и защищенный планшет на базе российской операционной системы, который позволит учителю непосредственно сразу вести электронный журнал, обеспечивать отображение с этого планшета электронного образовательного контента", - пояснил Шадаев.

Он уточнил, что программа по обеспечению школ доступом в интернет завершена.

"Напомню, что в рамках предыдущего нацпроекта мы подключили все школы и колледжи к сети интернет. Больше 98% подключено оптикой. Оптика позволяет обеспечивать гибкое масштабирование скорости доступа в конкретных школах", - уточнил министр.

Максут Шадаев Минцифры РФ
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