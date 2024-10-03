Рябков заявил, что риск прямого столкновения ядерных держав нельзя недооценивать

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об опасности недооценки прямого столкновения ядерных держав.

"Сейчас опасность прямого вооруженного столкновения ядерных держав нельзя недооценивать. То, что происходит, не имеет аналогов в прошлом, мы движемся по неисследованной политической и военно-политической территории. Права на ошибку у наших оппонентов просто быть не может, потому что ценой этой ошибки может стать катастрофа", - сказал Рябков в четверг журналистам в Москве, отвечая на вопрос, сравнима ли нынешняя ситуация в отношениях Москвы и Вашингтона с карибским кризисом.

"То, что мы действуем уверенно и абсолютно безошибочно, в этом ни у кого не должно быть сомнений. Вопрос в том, способны ли люди на той стороне здраво оценить последствия своего курса", - подчеркнул Рябков.