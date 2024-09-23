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Рябков заявил о неизменности позиции РФ по поводу ядерных испытаний

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Позиция России по проведению ядерных испытаний неизменна, они могут быть проведены только в ответ на аналогичные шаги США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ничего не поменялось. Как было определено и сформулировано президентом Российской Федерации, мы можем провести такие испытания, но мы не будем их проводить, если от таких шагов в плане проведения испытаний будут воздерживаться США", - сказал Рябков журналистам в понедельник.

Так он прокомментировал звучавшие в западных СМИ предположения, что Россия может провести ядерные испытания в ответ на разрешение Запада Киеву наносить удары вглубь российской территории.

Между тем, заместитель министра обратил внимание на информацию СМИ о том, что инфраструктура полигона на Новой Земле "находится в полной готовности".

"И это было сделано в порядке реакции на шаги Вашингтона, который на протяжении последних нескольких лет сфокусированно занимался усовершенствованием той инфраструктуры, которой они располагают в данной сфере", - подчеркнул Рябков.

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