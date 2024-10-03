Ограничения на полеты в/через Израиль, Иран и Ирак будут действовать до 3 ноября

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Ограничения на полеты в/через Израиль, Иран и Ирак, введенные накануне для российских авиакомпаний, действуют до 3 ноября, сообщила Росавиация.

"Выпущенный вчера NOTAM Росавиации продолжает действовать до 02:59 мск 3 ноября 2024 года. В случае изменений в рекомендациях по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака агентство о них проинформирует", - говорится в телеграм-канале официального представителя ведомства.

Во вторник Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Росавиация вечером того же дня рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в/через эти три государства до особого распоряжения. Позднее ведомство объявило о смягчении ограничений: с четверга авиакомпаниям рекомендовано летать в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также через воздушное пространство Израиля, Ирана и Ирака в период с 09:00 до 19:00 по московскому времени.