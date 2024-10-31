Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак до 24 ноября

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Росавиация продлила до 24 ноября действие NOTAM (NOtice To Air Missions - извещение летному составу), рекомендующего российским авиакомпаниям выполнять полеты в/через Израиль, Ирак и Иран только в период с 9:00 до 19:00 по московскому времени, сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства.

1 октября Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Росавиация сперва рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в эти две страны и Ирак, а также через их воздушное пространство. Позднее ведомство смягчило ограничения, разрешив выполнять рейсы с 09:00 до 19:00. Ограничения действовали до 3 ноября.

Прямые рейсы из РФ есть в Тель-Авив и Тегеран, через небо Ирана российские авиакомпании летают в ОАЭ, через Ирак - на Сейшелы.